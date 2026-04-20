E' tornata in funzione la fontana di piazza Cadorna. Era spenta dal 2022

Terminati i lavori di ripristino, nel pomeriggio di oggi è tornata in funzione la fontana di piazza Cadorna, che era spenta dal 2022, elemento distintivo del panorama urbano della città, molto amato dai cremonesi. I lavori, per un costo complessivo di 50mila euro circa, sono stati realizzati in varie annualità, in funzione delle risorse disponibili, ad iniziare dal 2024.

Nel 2024 sono stati infatti completamente rifatti il quadro elettrico generale e le dorsali elettriche di collegamento ai quadri posti nel locale che si trova al di sotto della fontana, interventi questi eseguiti da Padania Acque S.p.A. Successivamente, l’interno della vasca è stato ripulito aspirando le sostanze organiche e inorganiche che vi si erano depositate ed è stata effettuata la sigillatura di mantenimento.

E’ stato realizzato un nuovo impianto luci sostituendo le dorsali e i corpi illuminanti. Sono state inoltre sostituite le pompe che danno vita ai giochi d’acqua: al loro posto è stato installato un impianto di ricircolo e filtraggio con pompa e sono stati collocati anche nuovi dosatori per il trattamento dell’acqua. Infine, è stato rifatto il manto erboso e sono state sistemate le aiuole che circondano la fontana con la messa a dimora di fiori (interventi eseguiti a cura di AEM Cremona S.p.A.).

“Oggi è tornata a zampillare la fontana di piazza Cadorna. È un’emozione vederla di nuovo in funzione, abbellita dai fiori che sono stati messi a dimora in questi giorni in mezzo ad un’aiuola anch’essa completamente risistemata” – dichiara l’assessora all’Ambiente Simona Pasquali – “Viene così restituita alla città una delle fontane più apprezzate dai cremonesi al termine di lavori particolarmente complessi per le caratteristiche strutturali e soprattutto impiantistiche della struttura che hanno richiesto tempo e anche non poca fatica.

Inserita in un contesto urbano che nel corso del secolo scorso ha subito numerose trasformazione, la fontana, alla vigilia di importanti eventi che animeranno la città, offre di nuovo un suggestivo impatto visivo sia per chi arriva da viale Po, sia per chi si immette nella piazza da corso Vittorio Emanuele II. Anche questa è una forma di rigenerazione e riqualificazione urbana”.

La fontana di piazza Cadorna, chiamata comunemente piazza di Porta Po, venne realizzata nel 1955 nell’ambito di un’ampia trasformazione del tessuto urbano di quella zona della città, proseguita nei primi anni Sessanta e accompagnata da un vivace dibattito. Inizialmente era stata creata una fontana rettangolare, più piccola di quella attuale, con un getto unico e con un anello in cemento che la conteneva. Venne successivamente modificata dandole la configurazione che ancora oggi la caratterizza.

Dopo il riassetto di viale Po, importante arteria di collegamento della città con il fiume e, attraverso il ponte, con la sponda emiliana, si voleva infatti portare a compimento il programma di riqualificazione dell’intera piazza Cadorna in termini di efficienza e rappresentatività. Il primo intervento riguardò l’aiuola spartitraffico, costruita a metà degli anni Cinquanta per abbellire il centro dello spiazzo, che risultava però ormai sottodimensionata e insufficiente a disciplinare l’afflusso del traffico, e di conseguenza si mise mano anche alla fontana che venne ampliata e risagomata.

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