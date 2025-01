Un uomo di 52 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Cremona per aver violato un divieto di avvicinamento imposto nei confronti della ex moglie e del figlio minorenne.

Nonostante la misura restrittiva, l’uomo ha deciso di recarsi nei pressi della scuola frequentata dal figlio, mettendo in atto un comportamento che ha suscitato preoccupazione e allerta tra i presenti. Nella prima mattinata del 9 gennaio, la centrale operativa dei Carabinieri di Cremona ha ricevuto una segnalazione dal braccialetto elettronico indossato dall’uomo, che ha rilevato la sua presenza nelle immediate vicinanze delle persone offese. Contestualmente, il personale scolastico, accortosi della sua presenza all’ingresso dell’istituto, ha tempestivamente allertato le forze dell’ordine, preoccupato per le possibili conseguenze derivanti dalla violazione del provvedimento restrittivo.

L’intervento dei Carabinieri è stato immediato, ma quando sono arrivati sul posto, l’uomo si era già allontanato. Grazie alla rapida azione investigativa e all’efficace coordinamento, i militari sono riusciti a rintracciarlo nella sua abitazione. L’uomo è stato arrestato in flagranza e trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma Santa Lucia. La mattina del 10 gennaio l’arresto è stato convalidato e l’uomo è stato liberato. Il giudice ha confermato nei suoi confronti le misure cautelari che aveva in precedenza e ha rinviato la decisione all’udienza del prossimo 6 giugno.

Questo episodio ha sottolineato l’efficacia del sistema di monitoraggio elettronico, che ha permesso di rilevare tempestivamente la violazione, e la prontezza del personale scolastico, che ha saputo reagire prontamente per garantire la sicurezza degli studenti e del personale.

