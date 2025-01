Continua il dibattito politico sugli interventi predisposti dalla Giunta comunale di Cremona allo scopo di migliorare il decoro urbano. A entrare in argomento, con un ordine del giorno, è la consigliera comunale Maria Vittoria Ceraso (Lista civica Oggi per Domani).

Secondo la consigliera, quanto stabilito non è sufficiente. “In quest’ottica vorrei segnalare al Sindaco e all’Assessore Pasquali che l’obiettivo di un maggior decoro urbano deve essere perseguito anche attraverso un miglioramento del servizio di igiene urbana in particolar modo dell’orario di esposizione e raccolta dei rifiuti”.

Per Ceraso, infatti, “il citato servizio di raccolta porta a porta viene attuato dalla società Aprica alla mattina e al pomeriggio in giornate specifiche della settimana che variano in base alla via e alla tipologia di rifiuto. Ciò comporta che ci sono schiere di bidoni stabilmente esposti sui marciapiedi a intralciare il passaggio, sacchi di plastica, rifiuti sfusi accanto a contenitori stracolmi”.

Con il documento presentato, quindi, la consigliera propone “l’introduzione dell’esposizione e raccolta notturna dei rifiuti, già attuata in molti comuni, che rappresenterebbe per la nostra città un ulteriore e significativo passo per garantire una risposta globale alla costante esigenza di pulizia e decoro del patrimonio pubblico cittadino”.

L’esposizione ed il ritiro notturno “eviterebbe infatti che i contenitori dei rifiuti vengano lasciati fuori dalle abitazioni, per tutto il giorno, soprattutto nelle principali vie del centro storico frequentate da numerose persone, cittadini e turisti rappresentando anche un intralcio per il passaggio di carrozzine e disabili” prosegue Ceraso.

“Ho deciso pertanto di proporre al Consiglio Comunale di dare indirizzo al Sindaco e alla Giunta di fare un approfondimento sulla possibilità di modificare gli attuali orari di esposizione e raccolta dei rifiuti, attraverso una valutazione che tenga conto naturalmente anche della sostenibilità dal punto di vista economico, condividendo nella Commissione competente gli esiti di tale studio e le eventuali possibili modifiche del servizio al fine di un miglioramento del decoro, della pulizia e della sicurezza” conclude.

