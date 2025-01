Pellegrinaggi, ma anche mostre e concerti, per un Anno Santo da vivere intensamente: sono numerose le iniziative promosse dalle Diocesi di Cremona e Crema nel quadro del Giubileo inaugurato da Papa Francesco la Vigilia di Natale in Vaticano e poi avviato il 29 dicembre anche nelle chiese particolari.

Nella Cattedrale di Cremona, all’ingresso della cappella della Madonna del Popolo, resta esposto l’antico crocifisso romanico davanti a cui, secondo la tradizione, il 13 novembre 1197 morì in preghiera Sant’Omobono, patrono della città.

Poi il Museo Diocesano allestirà in primavera una mostra sul tema del dono, che ha come fulcro la “Carità di Sant’Omobono” di Giulio Campi ed esporrà anche le reinterpretazioni dell’opera a cura del Centro Ticonzero.

Sono in programma inoltre tre pellegrinaggi a Roma: a marzo per gli adulti guidati dal vescovo Antonio Napolioni, mentre ad aprile per gli adolescenti e a luglio per i giovani secondo le proposte realizzate in sinergia con la Federazione Oratori Cremonesi.

La Diocesi di Crema organizza due pellegrinaggi a Roma: a marzo per gli adulti guidati dal vescovo Daniele Gianotti, mentre ad aprile per gli adolescenti che potranno così condividere momenti unici insieme a coetanei provenienti da tutto il mondo.

Poi tutte le domeniche di Pasqua si terrà nella Cattedrale di Crema una riflessione con diversi ospiti sui temi giubilari e del Concilio di Nicea, di cui ricorre il 1700° anniversario.

Previsti infine nei prossimi mesi momenti dedicati all’arte e alla musica: una mostra sul tema della speranza a cura degli studenti dell’Istituto Munari e un concerto del Collegium Vocale nell’Auditorium Manenti.

