Sci, Brignone chiude terza nel SuperG e vola al primo posto in Coppa del Mondo

(Adnkronos) – Ancora Federica Brignone. La sciatrice azzurra si prende il primo posto nella classifica generale di Coppa del Mondo di sci alpino conquistando il terzo posto nel SuperG di Sankt Anton. Brignone ha chiuso con il tempo di 1’18″43, mentre la gara è stata vinta dalla statunitense Lauren Macuga, impostasi in 1’17″51. Seconda Stephanie Venier, mentre l’eterna Lindsey Vonn chiude quarta.

Tredicesimo e quattordicesimo posto, rispettivamente, per le azzurre Elena Curtoni e Laura Pirovano. Ancora fuori Sofia Goggia, che conclude un weekend da incubo dopo la caduta di ieri nella discesa libera, vinta da Brignone: “Non mi sono mai sentita di sciare bene oggi”, ha detto la bergamasca, “a livello tecnico non va bene. Anni fa dopo un weekend così sarei tornata a casa con il broncio. Il dispiacere c’è, ma la cosa più importante è dire ‘sto bene'”.

Con questo terzo posto, come detto, Brignone balza in testa alla classifica generale di Coppa del Mondo a quota 479 punti, a +23 sulla croata Zrinka Ljutic, prima inseguitrice e specialista delle discipline tecniche, non in gara oggi.