Buona la prima del 2025 per la Cremonese che sbanca lo Stirpe di Frosinone con un sontuoso tris sottolineato da un soddisfatto mister Giovanni Stroppa al microfono di CR1.

Dopo le ottime prestazioni di fine 2024, oggi si è aggiunta anche la concretezza:

“Prestazione ottima, ci tenevamo a non subire gol. Potevamo fare altre reti e nel finale mi sarei arrabbiato per un calo. Mi è piaciuta la capacità di dominare la partita senza esasperare certe giocate. Non era scontato perché riprendere dopo la sosta non è mai semplice. Volevo giocatori concentrati, dentro e fuori dal campo. La squadra ha risposto. Continuiamo così”.

Quattro trasferte consecutive senza subire reti:

“Va bene così e mi auguro anche di fare tanti gol perché creiamo molto. Le prestazioni ci sono, ci sono state e mi auguro ci possano sempre essere. C’è sensazione di entusiasmo al centro Arvedi”.

Collocolo in fascia, che segna da quinto su assist di un altro quinto: che risposte le ha dato?

“Che fortuna… consentitemi una battuta. Penso che Collocolo possa fare tutto. Oggi è andato oltre le aspettative, con gol e tante giocate. Collocolo ha gamba, motore e qualità per fare più ruoli”.

Vandeputte da mezz’ala si sta trovando sempre meglio, quanto conta l’altruismo visto nell’assist a Bonazzoli?

“E’ un segnale. Sono tutti segnali. La soddisfazione di far fare gol è uguale al volerlo fare. Non c’è stato egoismo, la riprova che siamo una squadra. Poi l’ho tolto nel finale come altri diffidati e ammoniti”.

Ceccherini titolare, gol, altra prestazione da perno difensivo:

“Vero. Ma non dimentico gli altri. Ravanelli ha ripreso la condizione”.

Oggi c’è stata la sensazione di una perenne aggressività:

“Lo facciamo da qualche partita. Vero che i risultati con Sampdoria e Brescia non rendono giustizia ma la squadra è su quei binari lì. Cerca di recuperare subito palla, di gestirla sempre”.

Torna al gol Bonazzoli, che con Vazquez forma ormai la coppia offensiva titolare:

“Sono soddisfatto anche se so che può fare di più per essere riferimento davanti. Quando si sfila ha capacità tecniche superiori”.

Prossima sfida col Cosenza: all’andata aveva significa un avvio difficoltoso, con ko inatteso.

“Rispetto all’andata siamo un’altra squadra. E credo che questa sia la risposta più giusta. Quella partita d’inizio campionato era da 0-0, macchiata da un errore che ci era costata la sconfitta. Sabato ci aspetta una partita difficile ma sicuramente diversa da allora”.

