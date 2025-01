Bella, concreta, solida e cattiva al punto giusto. Una Cremonese praticamente perfetta domina il Frosinone. Allo Stirpe non c’è storia: Ceccherini e Bonazzoli a segno nella prima frazione, chiude la contesa, per il definitivo 3-0, la rete di Collocolo.

Dopo una prima fase di stallo, al 12′ Tsadjout protegge palla e scarica per Partipilo, verticalizzazione per Begic che stoppa, rientra sul destro, ma la sua conclusione viene respinta da Antov. Un minuto dopo Vazquez controlla al limite e calcia a giro alla ricerca del secondo palo, ma il suo tiro è alto. Al 23′ scarico di Collocolo per Pickel che calcia a botta sicura, ma il suo tiro viene respinto, la palla arriva a Barbieri che ci prova col destro, Cerofolini mette in corner. Sullo stesso calcio d’angolo, battuto sul primo palo, Ceccherini anticipa tutti e di testa fa 1-0. Il resto del primo tempo scorre via senza grandi emozioni, tranne una palla di Collocolo insidiosa alla ricerca di Vandeputte, ma la retroguardia ciociara mette fuori. Questo fino al minuto 49: Begic sbaglia il passaggio e serve Vazquez, palla in profondità perfetta per Vandeputte che, a tu per tu con Cerofolini, anziché calciare serve Bonazzoli che, a porta spalancata, raddoppia col mancino.

La ripresa si apre con una giocata pazzesca di Vandeputte che, dalla trequarti, serve un filtrante alto perfetto per Vazquez che controlla con il petto e calcia a lato col mancino. Poco dopo doppio cambio per la Cremo: esce lo stesso Vandeputte insieme a Ceccherini, dentro Johnsen e Ravanelli. Al 60’ i grigiorossi calano il tris: Barbieri recupera un ottimo pallone sull’out di sinistra, cross perfetto per Collocolo che controlla e con un preciso diagonale trova la rete del 3-0. Al 67′ cross di Collocolo per Vazquez che, sul secondo palo, calcia al volo col mancino, ma la sua mira è alta. Pochi secondi dopo mister Stroppa inserisce Milanese per il Mudo, avanzando di conseguenza Johnsen al fianco di Bonazzoli. Al 76′ grande serpentina di Kvernadze che calcia forte, trovando però una grande parata di Fulignati. Al minuto 84 Jeremy Oyono calcia col mancino nell’area di rigore grigiorossa, Fulignati si supera ancora.

Grazie a questo successo la Cremonese sale a quota 33 punti, sempre in quarta posizione, a -6 dallo Spezia terzo. Prossimo impegno sabato 18 gennaio allo Zini contro il Cosenza.

Simone Guarnaccia – inviato a Frosinone

