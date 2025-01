19.000 presenze in due giorni e 140 espositori a CremonaFiere per Ultracon, la manifestazione che per questo week end ha offerto un’esperienza immersiva nel mondo di fumetti, videogiochi, giochi da tavolo costruzioni con i mattoncini. Il cuore pulsante della fiera è stato l’incontro con le icone della cultura pop, dal mitico Jack Gleeson, il celebre Joffrey Baratheon di Game of Thrones, a leggende delle sigle dei cartoni come Cristina D’Avena e Giorgio Vanni, che hanno regalato emozioni indimenticabili ai fan. A completare il cast, i doppiatori Alex Polidori, Benedetta Degli Innocenti, David Chevalier e Gabriele Patriarca, che hanno reso il programma ancora più speciale con incontri, conferenze e aneddoti esclusivi dal mondo dello spettacolo.

Attenzione particolare è stata dedicata all’Artist Alley, un’area interamente riservata agli artisti emergenti e affermati del panorama fumettistico e creativo, dove i visitatori hanno potuto incontrare gli autori, scoprire opere originali e acquistare illustrazioni e creazioni uniche. Un’occasione preziosa per promuovere il talento e celebrare l’arte in tutte le sue forme.

I visitatori hanno potuto immergersi in un mondo di giochi, da quelli da tavolo, con oltre 50 postazioni per sfide avvincenti, alla Gamers Arena con console e PC per i fan dei videogiochi, fino al retrogaming, con ben 100 cabinati arcade per rivivere la magia delle sale giochi di un tempo. La mostra mercato, con il suo assortimento di gadget, comics, action figures e rarità, ha soddisfatto le esigenze di ogni collezionista, giovane e meno giovane.

Particolare successo ha riscosso anche l’area mattoncini di Cremona Bricks, che ha ospitato costruzioni monumentali da parte dei migliori artisti e ha coinvolto i visitatori in laboratori creativi. L’emozionante contest K-pop e i match sul ring di Crossover Wrestling, con i lottatori travestiti da personaggi dei cartoni, sono stati tra gli eventi più apprezzati, insieme ai contest cosplay che hanno regalato momenti di puro divertimento, con la partecipazione di appassionati di tutte le età.

«La crescita espositiva e di visitatori della terza edizione di Ultracon conferma la positività della collaborazione fra la fiera di Cremona e la fiera di Montichiari. La particolarità dell’evento conferma anche quanto sia importante innovare la proposta fieristica e la capacità di coinvolgere nuovo pubblico», ha dichiarato Roberto Biloni, Presidente di CremonaFiere.

«Ultracon si conferma un appuntamento molto apprezzato da un pubblico trasversale di ragazzi, genitori e famiglie», dichiara Ezio Zorzi direttore del Centro Fiera di Montichiari. «Un successo che si consolida anno dopo anno, grazie alla collaborazione tra CremonaFiere e Centro Fiera di Montichiari e all’ottimo lavoro della direzione artistica».

© Riproduzione riservata