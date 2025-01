Dieci tappe per oltre trenta parrocchie sul territorio diocesano nei primi mesi del 2025: è la visita pastorale del Vescovo Antonio Napolioni intitolata “Gesù per le strade”, che è ripresa questo fine settimana partendo da Calvenzano (provincia di Bergamo ma Diocesi di Cremona).

La parrocchia, intitolata ai santi Pietro e Paolo apostoli, è guidata da quindici anni da don Franco Sudati che, insieme ai collaboratori, si confronta ogni giorno con una realtà vivace composta dall’oratorio e altre attività fra cui spicca il Banco di solidarietà, operativo da oltre un decennio in collaborazione con i servizi sociali del Comune.

Venerdì mons. Napolioni ha visitato la scuola materna e incontrato gli ammalati, dedicando poi la serata ai giovani e agli adolescenti. Sabato il programma ha previsto un momento di preghiera alla casa di riposo Maria Immacolata, che di recente ha festeggiato i 70 anni di fondazione; a seguire l’incontro con il Consiglio Comunale e altri appuntamenti con i volontari e gli imprenditori. Domenica come di consueto è la giornata caratterizzata dalla messa conclusiva e infatti stamattina il Vescovo ha presieduto la celebrazione eucaristica nella chiesa parrocchiale, trasmessa in diretta televisiva su CR1 e in streaming sul portale diocesano.

La visita pastorale proseguirà nel Cremonese con le comunità di Grumello, Crotta d’Adda, Farfengo e Zanengo che il Vescovo incontrerà dal 17 al 19 gennaio.

© Riproduzione riservata