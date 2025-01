La “spesa di gennaio” sarà protagonista il 14 gennaio al Mercato di Campagna Amica a Cremona, nel primo appuntamento con il mercato a km zero degli agricoltori di Coldiretti dell’anno 2025. Presso il portico del Consorzio Agrario in via Monteverdi, dalle ore 8 alle 12, prenderanno posto i gazebo gialli degli agricoltori, pronti ad offrire frutta e verdura di stagione, pane e prodotti da forno, salumi e formaggi tipici, miele e confetture, vino in arrivo dai colli dell’Oltrepò pavese, dolci contadini.

“Siamo felici di iniziare un nuovo anno d’incontro con i cittadini cremonesi, sempre nel segno della bontà e tipicità dei nostri cibi. Garantiamo come sempre qualità dei prodotti, stagionalità, origine certa” sottolineano gli agricoltori di Coldiretti-Campagna Amica.

L’invito rivolto ai buongustai è quello di scoprire la “spesa di gennaio”, compiendo le giuste scelte a tavola, così da mantenersi in forma e in salute. “Gennaio è simbolo di malanni e raffreddori, ma la natura ci regala in questo periodo dell’anno prodotti che rafforzano le difese immunitarie e aiutano il corpo a mantenersi in salute – sottolinea Coldiretti Cremona -. Tipici del nostro territorio sono ad esempio cavoli, broccoli e cavolfiori, considerati fin dall’antichità dei veri toccasana per l’organismo, con un elevato contenuto di calcio, zolfo, fosforo, rame e iodio, che conferisce loro virtù rimineralizzanti e riequilibranti. Hanno inoltre proprietà anti-età dovute alla vitamina A, mentre le vitamine del gruppo B favoriscono il metabolismo dei glucidi. Per preservarne tutti i nutrienti è preferibile consumarli crudi”.

Per quanto riguarda le verdure di stagione, tra le proposte del mese troviamo anche i porri: parenti delle comunissime cipolle, hanno un gusto più dolce e delicato e sono indicati sia per condire a crudo insalate, che per insaporire stufati di carne. Sono una fonte importante di vitamina C, ma anche di ferro e fibre – sottolinea Coldiretti Cremona -. Poveri di grassi, vengono utilizzati come ingrediente principale di gustose zuppe che aiutano a mantenere il peso-forma, regalando benessere.

L’invito naturalmente è quello di scoprire, e gustare, tutti i cibi presenti presso il mercato. Gli agricoltori di Coldiretti-Campagna Amica sono a disposizione dei cittadini, per raccontare i propri prodotti e dare utili consigli su come valorizzarli in cucina.

Nel mese di gennaio non mancheranno altri appuntamenti con Campagna Amica a Cremona e in provincia. Ecco i principali:

– Domenica 19 gennaio il mercato contadino aprirà l’anno anche a Crema, presso la quarta pensilina di via Verdi, dalle ore 8 alle 12, portando cibi e fiori di stagione.

– Ogni sabato mattina gli agricoltori di Coldiretti sono a Pizzighettone (zona piazza d’Armi) e Casalmaggiore (piazza Turati), con dei piccoli mercati nel segno dei sapori tipici.

– Domenica 26 gennaio e domenica 9 febbraio Campagna Amica tornerà anche in piazza Stradivari a Cremona, inaugurando un nuovo anno nel salotto della città, nell’ambito del bando “Le Quattro Stagioni di Cremona”, con il patrocinio del Comune di Cremona.

