Viadana, Sabbioneta, Casalmaggiore (nella frazione di Casalbellotto) e ancora Viadana: è questo il ring dell’Oglio Po che è stato pensato per la tappa del 22 maggio, la numero 12 del Giro d’Italia 2025. Ora è ufficiale, dopo che la Corsa Rosa è stata presentata lunedì alle ore 18.

Si sapeva che la tappa del 22 maggio sarebbe partita da Modena per arrivare in volata a Viadana e che l’arrivo nel comune mantovano sarebbe stato dal ponte di Boretto-Viadana. Ma i dettagli non erano noti: ora invece c’è l’ufficialità.

Da Viadana a Sabbioneta, poi a Casalbellotto, infine ancora a Viadana per il traguardo definitivo. Un’occasione, dunque, che si estende a ben tre diversi comuni del comprensorio Oglio Po: e una data da segnare già col circoletto rosso in calendario.

Giovanni Gardani

