Un uomo è stato trovato morto per cause naturali nella propria abitazione, oggi pomeriggio a Cavatigozzi. Un amico, preoccupato perchè non rispondeva, ha allertato il 118, ma quando i sanitari sono arrivati all’indirizzo di via Milano, hanno trovato la porta chiusa e sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco per poter consentire l’accesso, forzando una finestra. Sul posto anche personale della Polizia di Stato per gli accertamenti di rito.

