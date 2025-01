Alcaraz e Djokovic avvertono Sonego: “Fonseca sarà tra migliori del mondo”

(Adnkronos) – Cresce l’attesa per la sfida tra Joao Fonseca e Lorenzo Sonego. Il tennista brasiliano, 18 anni, affronterà l’azzurro nel secondo turno dell’Australian Open dopo aver eliminato Andrey Rublev, numero 9 del mondo. La vittoria contro il russo ha puntato i riflettori su Fonseca, la cui crescita è stata già certificata dal trionfo nell’ultima edizione delle Next Gen Atp Finals.

Ora sono in tanti a preoccuparsi per il brasiliano, già considerato una delle possibili sorprese alla vigilia degli Australian Open. Fonseca, di certo, non vuole fermarsi: “Penso che quando sono arrivato qui, il mio primo obiettivo era qualificarmi per il tabellone principale”, ha detto il brasiliano dopo il trionfo contro Rublev, “ovviamente i miei obiettivi sono più grandi ora. Voglio sempre di più, penso che questa sia la mentalità del campione. Sono molto contento del modo in cui sto giocando ma sto già pensando alla partita con Sonego. Sarà una bella sfida contro un grandissimo giocatore”.

Del talento di Fonseca stanno parlando in tanti, praticamente tutti, a Melbourne. Anche chi è arrivato in Australia come uno dei favoriti per la vittoria finale: “Ho visto un po’ della sua partita, non sono riuscito a guardarla tutta. Cosa posso dire? È semplicemente incredibile”, ha detto Carlos Alcaraz dopo aver battuto il giapponese Yoshihito Nishioka al secondo turno, “il modo in cui ha giocato il suo primo incontro in uno Slam contro il suo primo top 10, è incredibile. Il modo in cui ha affrontato la partita, in cui ha gestito tutto, anche i nervi, è stato fantastico”. Ma è già pronto per arrivare in fondo? “È qualcuno a cui devo stare attento. Sicuramente lui ci sarà. È solo l’inizio dell’anno, ha vinto una sola partita in uno Slam, ma lui ci sarà. Molto presto metteremo il nome di Joao Fonseca nella lista dei migliori giocatori del mondo”.

Alle parole di Alcaraz ha fatto eco anche Novak Djokovic, passato al terzo turno dell’Australian Open dopo aver battuto il portoghese Jaime Faria: “L’ho incontrato oggi per la prima volta, letteralmente cinque minuti prima di entrare in spogliatoio. Mi sono congratulato con lui non solo per la vittoria di ieri sera, che ho visto, ma anche per tutto quello che ha fatto negli ultimi sei-dodici mesi”, ha detto il tennista serbo, “ho seguito la sua ascesa e adoro il modo in cui gioca i punti importanti. Coraggioso, molto pulito al servizio, è un giocatore completo. È emozionante per il Brasile, ma anche per tutto il mondo del tennis, avere un giocatore così giovane e già in grado di giocare così bene su un grande palcoscenico, è impressionante”.

Djokovic rivede un po’ di se stesso in Fonseca: “Io sono un suo grande fan, l’ho seguito anche l’anno scorso. In un’intervista avevo detto che vedevo un po’ del mio gioco nel suo. Mi ricorda me stesso quando avevo la sua età, quando tiri senza pensare troppo, per mostrare di cosa sei capace. Lui ha sicuramente la stoffa per arrivare lontano e l’ha dimostrato ieri sera su un grande palcoscenico. Se continua così il futuro per lui sarà luminoso”.