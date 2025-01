Giubileo, inaugurata la nuova Piazza dei Cinquecento a Roma

ROMA (ITALPRESS) – È stata restituita alla città di Roma Piazza dei Cinquecento, dopo un intervento di riqualificazione del Gruppo FS Italiane. L’area rappresenta l’accesso alla stazione Roma Termini e si estende per una lunghezza pari a otto campi da calcio. I lavori di riqualificazione sono stati eseguiti da Anas, in qualità di soggetto attuatore, e rientrano tra le opere essenziali e indifferibili realizzate per conto del Commissario Straordinario del Governo per il Giubileo, il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

