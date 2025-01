Accolti dal parroco don Giulio Brambilla il sindaco Andrea Virgilio e gli assessori hanno ripreso, in una sala al primo piano dell’oratorio di Cristo Re, le sedute delle giunte comunali nei quartieri, incominciate poco dopo l’insediamento prima con il Cambonino, poi con lo Zaist. L’obiettivo, annunciato fin dall’inizio, quello di portare simbolicamente e di fatto l’amministrazione fuori da Palazzo più vicina ai cittadini, per ascoltare e raccogliere segnalazioni e richieste o condividere progetti, prospettive e stato di avanzamento dei cantieri.

Al termine della seduta la giunta ha incontrato alcuni membri del comitato di quartiere con la presidente Gianpaola Costanzo e il vice presidente Tommaso Pulito accompagnati da Angela Alessi e Giulia Bodini. Con loro gli amministratori hanno discusso di manutenzioni e asfaltature, e sollevato alcune richieste riguardanti Parco Sartori, alcune aree verdi tra via dei Classici, via Vecchia e via della Ceramica e visitato il parco Tognazzi con il cantiere dell’area Frazzi e quello in cui sta sorgendo il Polo per l’Infanzia Martiri della Libertà. Per la presidente Gianpaola Costanzo, “un momento di confronto importante, che è servito ad avere risposte e chiarimenti su tante cose proprio perché si è potuto parlare insieme di problemi e anche di soluzioni. Uno scambio che ci è stato utile anche per sottoporre alla giunta molte delle nostre richieste e che speriamo possa ripetersi presto”.

Punto di vista condiviso e ripreso anche dal sindaco Andrea Virgilio: “Le sedute di giunta nei quartieri si trasformano sempre in confronti schietti e diretti con i cittadini. Sono passaggi fondamentali se vogliamo che l’amministrazione resti radicata a terra, alle esigenze e ai bisogni concreti di chi vive la città, ma anche se come amministratori vogliamo valorizzare gli investimenti che abbiamo fatto sul quartiere. In questo caso, per il quartiere Po, parliamo di oltre 15 milioni di euro”.

La visita si è conclusa, per sindaco e assessori, con un pranzo preparato dai cuochi della scuola dell’infanzia Agazzi, che hanno voluto far assaggiare agli amministratori un menù tipico servito nelle mense scolastiche comunali.

© Riproduzione riservata