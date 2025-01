Strage di Bologna, Cassazione conferma ergastolo per l’ex Nar Cavallini

(Adnkronos) – Diventa definitiva la condanna all’ergastolo per l’ex Nar Gilberto Cavallini imputato nel processo per la strage del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna in cui morirono 85 persone e oltre 200 rimasero ferite. I giudici della prima sezione penale della Cassazione hanno rigettato il ricorso presentato dalla difesa contro la sentenza della Corte di Assise d’appello di Bologna che aveva confermato la condanna all’ergastolo comminata anche in primo grado.

L’ex Nar, 72 anni, in regime di semilibertà, questa mattina ha assistito in aula all’udienza e nel pomeriggio è rientrato in carcere a Terni. Presenti in aula anche alcune decine di familiari delle vittime e il presidente dell’associazione dei familiari delle vittime della strage di Bologna Paolo Bolognesi.

Cavallini è accusato di aver fornito alloggio a Francesca Mambro, Giuseppe Valerio Fioravanti e Luigi Ciavardini, nella fase immediatamente alla strage, di aver falsificato il documento intestato a Flavio Caggiula, consegnato da Ciavardini a Fioravanti, e di aver messo a disposizione un’auto per raggiungere il luogo della strage.