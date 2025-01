Walcor partecipa a “Marca 2025”, ventunesima edizione del salone internazionale della marca del distributore, che apre oggi a BolognaFiere e si concluderà domani giovedì 16 gennaio. La storica azienda dolciaria di Cremona, dal 2022 controllata da JP Morgan e Invitalia, è presente alla manifestazione insieme a Pernigotti e annuncia i risultati commerciali in crescita ed i nuovi prodotti di cioccolato delle linee “private label”.

Nel 2024, Walcor ha superato le 4mila tonnellate totali nel settore delle produzioni per conto terzi. Il segmento maggiore in termini di volume è stato rappresentato dalle monete di cioccolato (+6% rispetto al 2023), di cui l’azienda è leader a livello internazionale. Ottima la performance dei nuovi medaglioni di cioccolato (+50%), grazie anche agli investimenti produttivi effettuati. Risultati molto positivi inoltre nel settore delle uova e degli ovetti di cioccolato (+45%). I prodotti “private label” di Walcor vengono attualmente commercializzati in Italia e in altri 35 Paesi di 4 continenti (Europa, Americhe, Asia e Oceania).

“Siamo molto soddisfatti da questi risultati, che confermano la nostra posizione di leadership sul mercato mondiale delle ‘private label’, mentre nel 2025 puntiamo a rafforzare in particolare la nostra presenza in USA e in Cina grazie a nuove collaborazioni in via di definizione”, afferma Gabriele Oddo, International Business Unit manager di Walcor. “Gli aumenti vertiginosi del costo del cacao, che non accennano a placarsi, non potranno però che avere effetti sul mercato e sui consumi, in quanto per l’industria sarà inevitabile ribaltare il maggior costo sul prezzo dei prodotti”.

