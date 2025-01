Sinner: “Coach Cahill lascia a fine 2025”. O forse no

(Adnkronos) – Jannik Sinner non avrà più Darren Cahill come allenatore nel 2026? A prospettare l’ipotesi è il numero 1 del tennis, che oggi 16 gennaio parla a Eurosport dopo la vittoria al secondo turno degli Australian Open 2025. Il discorso vira sul 59enne coach australiano Darren Cahill e lo spunto è offerto dalla presenza del papà dell’allenatore in uno degli ultimi allenamenti.

“E’ stato molto molto bello, è stato un momento diverso. L’ho conosciuto quando ho giocato ad Adelaide, qualche anno fa. Questa volta è stato un po’ diverso, molto molto bello”, dice Sinner. Un’emozione, perché Darren è nel circuito da tanti tanti anni. Ha detto che è una delle… che è la sua ultima stagione, quindi conoscere i suoi familiari è sempre bello”. L’ultima stagione di Darren? La domanda sempre sorprendere Sinner, costretto quasi sulla difensiva (Video). “L’aveva detto lui in un’intervista anche, non è una novità… Eh eh… Poi… vediamo…”, dice il numero 1 del mondo, che non sembra escludere cambiamenti di rotta.

Cahill fa parte del team di Sinner dal giugno 2022 ed è, con Simone Vagnozzi, l’artefice dell’esplosione del 23enne altoatesino: l’azzurro ha conquistato sinora 2 titoli dello Slam, un’edizione delle Atp Finals ed è salito al vertice della classifica Atp.

L’intervista a cui fa riferimento Sinner è stata rilasciata da Cahill qualche mese fa, in concomitanza con le Atp Finals di Torino. L’australiano ha detto che Sinner sarebbe stato l’ultimo giocatore allenato “a tempo pieno”. Per quanto tempo avrebbe guidato Jannik? “Quanto vorrà lui”, la risposta.