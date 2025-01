L’Università Cattolica del Sacro Cuore, presente anche a Cremona nel Campus di Santa Monica, inaugurerà l’anno accademico 2024-2025 venerdì 17 gennaio con un evento che si terrà nell’Aula Magna dell’Ateneo di Milano.

La giornata inizierà alle ore 9.15 con la Celebrazione Eucaristica nella Basilica di Sant’Ambrogio, presieduta dall’Arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini. Alle ore 11.00, il Rettore Elena Beccalli terrà il discorso inaugurale, seguito dal saluto di Monsignor Delpini, in qualità di Presidente dell’Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori.

Momenti di grande rilievo saranno gli interventi del Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, e le prolusioni di ospiti di spicco come Leymah Gbowee, Premio Nobel per la Pace 2011, ed Ernest Aryeetey, ex Segretario generale dell’African Research Universities Alliance.

L’evento potrà essere seguito in diretta streaming sul sito dell’Università Cattolica (www.unicatt.it) e sui canali social ufficiali @unicatt, offrendo a tutta la comunità accademica, compresa quella cremonese, la possibilità di partecipare.

