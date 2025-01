Capitale italiana della Cultura 2027, ecco le 10 città finaliste

(Adnkronos) – Alberobello, Aliano, Brindisi, Gallipoli, La Spezia, Pompei, Pordenone, Reggio Calabria, Sant’Andrea di Conza e Savona. Sono queste le città finaliste selezionate per il titolo di ‘Capitale italiana della Cultura 2027’. Lo rende noto il ministero della Cultura, riferendo l’esito della selezione da parte della Giuria per la selezione delle città candidate, presieduta da Davide Maria Desario, che ha scelto i 10 progetti finalisti dopo aver esaminato le 17 candidature pervenute, privilegiando quelle i cui dossier più rispondono al bando.

Parteciperanno, dunque, alla fase finale della selezione i seguenti Comuni con i relativi dossier: Alberobello (Bari) con ‘Pietramadre’; Aliano (Matera) con ‘Terra dell’altrove’; Brindisi con ‘Navigare il futuro’; Gallipoli (Lecce) con ‘La bella tra terra e mare’; La Spezia con ‘Una cultura come il mare’; Pompei (Napoli) con ‘Pompei Continuum’; Pordenone con ‘Pordenone 2027. Città che sorprende’; Reggio Calabria con ‘Cuore del Mediterraneo’; Sant’Andrea di Conza (Avellino) con ‘Incontro tempo’ e Savona con ‘Nuove rotte per la cultura’.

Le finaliste – riferisce il Mic – verranno convocate per le audizioni pubbliche il 25 e 26 febbraio prossimi. Sarà l’occasione per ogni candidata di illustrare nel dettaglio il proprio progetto agli esperti che dovranno valutarli. Per ciascun dossier le audizioni avranno una durata di massimo 60 minuti, di cui 30 per la presentazione del progetto e 30 per una sessione di domande effettuate dalla Giuria.

La proclamazione della Capitale italiana della Cultura si terrà entro il 28 marzo 2025. Alla città vincitrice verrà assegnato un contributo finanziario di un milione di euro per realizzare le iniziative e gli obiettivi delineati nel progetto di candidatura.