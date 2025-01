Social media, Benifei “Ue non sia timida e applichi regole”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Le opinioni politiche degli imprenditori americani sono ovviamente una libera scelta, quello che ci interessa è che non vengano usate per manipolazioni politiche e informative piattaforme social che devono sottostare a delle regole. Non possiamo accettare timidezza da parte della Commissione europea”. Così l’eurodeputato del Pd Brando Benifei, in merito alle misure da adottare nei confronti di colossi social come X e Meta.

