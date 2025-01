Università Cattolica, Beccalli “Vogliamo essere sempre più globali”

MILANO (ITALPRESS) – “l’ateneo intende ampliare i percorsi per la formazione di giovani africani in loco o nel nostro paese, L’aspirazione è diventare l’Università europea con la più rilevante presenza in Africa, attraverso partnership con atenei e istituzioni locali, nell’ottica di un arricchimento vicendevole, per la formazione integrale delle persone e la promozione della fratellanza e, non da ultimo, della pacifica convivenza sociale”. Lo ha detto Elena Beccalli, rettrice dell’Università Cattolica di Milano, in occasione dell’inaugurazione dell’Anno Accademico.(ITALPRESS)

