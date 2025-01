Australian Open, niente da fare per Paolini: eliminata da Svitolina

(Adnkronos) – Finisce al terzo turno degli Australian Open il sogno di Jasmine Paolini. L’azzurra, numero 4 del mondo, è stata battuta in rimonta da Elina Svitolina (2-6 6-4 6-0) in un match che sembrava in discesa dopo il primo set vinto agevolmente. L’ucraina, ex numero 3 Wta, ha messo però in campo a Melbourne una grande prestazione e soprattutto un gran carattere nella rimonta: per Svitolina, l’ostacolo al prossimo turno sarà la numero 75 del ranking Veronika Kudermetova, che ha raggiunto per la terza volta gli ottavi in uno Slam.

Curiosità. In famiglia sono in due a festeggiare, visto che si è qualificato al prossimo turno degli Australian Open anche il marito di Elina, Gael Monfils.