Razzia di rame, la scorsa notte, al cantiere delle scuole medie di via Ferrari a Castelverde. Il bottino è ingente. I malviventi hanno prima staccato la corrente elettrica per fare in modo che l’impianto di allarme non si attivasse, dopodichè hanno spostato le telecamere della videosorveglianza per non essere ripresi. E poi hanno iniziato a tagliare e a portare via i tubi in rame che assicurano il riscaldamento nelle aule. Il rifacimento della parte di impianto che è stato divelto ha un valore di 10.000 euro.

Ad accorgersi del furto sono stati questa mattina i responsabili dell’impresa. Nel mettersi al lavoro si sono accorti che mancavano i tubi del riscaldamento in alcune aule. I tubi sono stati letteralmente tranciati. Diverse, però, le aule rimaste ancora con i tubi di riscaldamento che non sono stati toccati. Per questo motivo c’è il timore che i ladri possano tornare a finire il “lavoro”.

Per evitarlo, come ha spiegato il sindaco Graziella Locci, che appena avvertita dell’accaduto si è recata sul posto per un sopralluogo, “stasera e nelle prossime ore la zona sarà presidiata, in modo da bloccare qualsiasi tentativo di furto da parte dei malintenzionati”.

Sul caso stanno indagando i carabinieri che stanno già effettuando dei controlli sulle telecamere del territorio per verificare possibili passaggi inconsueti di mezzi o persone.

Sara Pizzorni

© Riproduzione riservata