Federscherma, Luigi Mazzone presidente “Una vittoria di squadra”

ROMA (ITALPRESS) – Luigi Mazzone è il nuovo presidente della Federazione italiana scherma. Lo ha eletto la 34esima assemblea nazionale ordinaria, riunita al Salone d’Onore del Coni. Il dirigente siciliano ha raccolto 245 voti pari al 55,43% delle preferenze, superando il presidente uscente Paolo Azzi che si è fermato a 197 voti, pari al 45,57% delle preferenze. Per Mazzone si tratta del primo mandato. “Ora inizia una nuova fase e dobbiamo rispettare gli impegni assunti e mettere tutti d’accordo perché c’è anche chi la pensa diversamente. La differenza l’ha fatta la bontà del progetto e delle nostre linee. In campagna elettorale ci siamo interfacciati con tutti. Evidentemente c’era una breccia in cui entrare visto che il vecchio presidente era al primo mandato. È una vittoria di squadra”.

spf/gm

© Riproduzione riservata