Un’altra tragedia si è consumata nella notte sulla statale Asolana all’altezza di Vicobellignano, dove una Mercedes proveniente da San Giovanni in Croce e diretta a Casalmaggiore è finita fuori strada impattando contro un manufatto in cemento che dà accesso ad una abitazione.

L’impatto è avvenuto tra l’incrocio con il Nucleo Strada, una curva molto stretta verso destra, e la prima rotonda a nord della frazione casalese. Proprio sulla semicurva dopo l’incrocio l’autista avrebbe perso il controllo del mezzo, forse anche a causa dell’asfalto scivoloso.

Nell’urto, poco prima della mezzanotte, l’auto si è ribaltata ed è morto sul colpo il passeggero, un uomo di 50 anni residente a Sabbioneta. Trasportata in codice giallo all’ospedale di Cremona la conducente, una donna di 31 anni di Desenzano del Garda, che non è in pericolo di vita. Sul posto automedica del 118 e ambulanza della Padana Soccorso; rilievi e dinamica in corso di valutazione da parte dei Carabinieri, mentre il recupero del mezzo è stato ad opera della carrozzeria F.lli Rossi di Gazzuolo.

L’incidente è avvenuto per la precisione nella giornata di domenica, perché non era ancora passata la mezzanotte, tanto che l’intervento dei sanitari è stato alle 23,53. Stando a quanto si è appreso, l’uomo – di origine straniera – non ha parenti in Italia e questo sta rendendo più difficile avvisare gli stessi dell’accaduto.

Proprio questa mattina, a Cremona era in programma in amministrazione provinciale un incontro tra il presidente Roberto Mariani e un gruppo di amministratori e cittadini casalaschi che chiedono, anche attraverso un Comitato, interventi urgenti per risolvere gli annosi probemi della statale che di fatto attraversa il centro abitato di Casalmaggiore. g.g.

