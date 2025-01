Negli anni entrambi hanno accumulato una sfilza di precedenti per furti in vari supermercati, dove rubavano soprattutto whisky e altri liquori. Oggi, per l’ennesimo furto commesso al supermercato Famila di Cremona il 22 febbraio del 2020, i fratelli Alessandro e Simone sono stati condannati rispettivamente a 6 e 7 mesi di reclusione.

Quel giorno uno degli imputati aveva cercato di passare le casse senza aver pagato due bottiglie di liquori, ma era stato visto e fermato dal direttore. Il giorno dopo, quando erano state visionate le immagini del sistema di videosorveglianza, i carabinieri avevano visto che quello stesso giorno il ladro, prima di essere fermato, era riuscito con l’aiuto di un complice a rubare altre tre bottiglie. Il tutto per un valore di 70 euro. I liquori li aveva addosso. Alle casse aveva pagato solo una lattina di Coca Cola.

“Sono due fratelli molto noti“, ha detto oggi in aula il carabiniere che aveva visionato le immagini. Per i due imputati, il pm onorario aveva chiesto la condanna ad un anno e 100 euro ciascuno. Il difensore, l’avvocato Mario Tacchinardi, aveva invece chiesto l’assoluzione per la particolare tenuità del fatto, ed eventualmente che i due fratelli fratelli potessero usufruire della messa alla prova con un programma di lavori socialmente utili.

Sara Pizzorni

