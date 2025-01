Sono in totale 33 le ragazze e i ragazzi impegnati in progetti di Servizio Civile Digitale, Ambientale e Leva Civica, che prestano servizio in enti, scuole, associazioni ed organizzazioni di Cremona e del territorio. La maggioranza di questi volontari svolge l’attività in città e sul territorio della provincia di Cremona. Attivi in città anche alcuni progetti del Corpo Europeo di Solidarietà, che vedono la presenza di due volontari spagnoli, due francesi, un belga e una lituana, con permanenze dai 6 ai 12 mesi.Questi ragazze e ragazzi sono accolti in mattinata nella Sala della Consulta di Palazzo Comunale dal sindaco Andrea Virgilio, dall’assessore Luca Burgazzi, che ha la delega al Servizio Civile, insieme a Gabriella Di Girolamo, Segretario Generale del Comune e allo staff del Servizio Progetti e Risorse che coordina i volontari impiegati nei progetti attivati nell’ottobre 2024 e a gennaio 2025.

Nel suo saluto il sindaco ha sottolineato come impegno in enti, associazioni, cooperative, scuole possa essere utile per capirne il contesto, il funzionamento, a conoscere meglio le persone che vi lavorano: un momento di formazione importante e anche di arricchimento per tutti. Dal canto suo l’assessore Luca Burgazzi ha detto che Cremona ha un assoluto bisogno di tante energie vitali che vanno continuamente alimentate e ha pertanto invitato i volontari ad “osare” nelle realtà in cui sono impegnati dando un contributo che può essere di ulteriore stimolo. Dal Segretario Generale del Comune Gabriella Di Girolamo un’esortazione a cogliere quest’attimo anche in vista del percorso futuro che intraprenderanno.

La presentazione dei progetti è ogni anno frutto di un lavoro impegnativo che coinvolge l’Ufficio Servizio Civile e Corpo Europeo di Solidarietà del Comune, che coordinano i lavori. La messa a punto dei contenuti e la documentazione da presentare a corredo, infatti, richiedono un impegno rilevante che dura diversi mesi. Ma, almeno sino ad ora, ne è sicuramente valsa la pena, vista la risposta sempre positiva dei giovani cremonesi disponibili a prestare un anno di servizio a beneficio della comunità locale. Fino ad oggi, infatti, sono stati oltre 1190 i giovani volontari, impegnati in più di 200 sedi, selezionati su oltre 3000 candidati.

Durante l’incontro sono state ribadite alcune informazioni legate ai progetti in essere, e, per quanto riguarda il Servizio Civile, anche quanto previsto dalla recente normativa che prevede una riserva di posti pari al 15%, nei concorsi pubblici e per le assunzioni di personale non dirigenziale per gli operatori volontari che abbiano concluso il Servizio Civile Universale (SCU) senza demerito. Un riconoscimento al valore e all’esperienza di chi ha prestato servizio come volontario dedicandosi, per un periodo della propria vita, alla cura del bene pubblico e sviluppando sempre di più senso civico e spirito di appartenenza alle nostre comunità.

PROGETTI E SEDI DI IMPIEGO

SERVIZIO CIVILE AMBIENTALE – 15 volontari – Sedi: Canottieri Amici del Po, Canottieri Eridanea, Canottieri Flora, Canottieri Baldesio, Canottieri Bissolati, Ufficio Ecologia, Dopolavoro Ferroviario, Filiera Al Centro, Sviluppo Informatico e delle Nuove Tecnologie, Centro di Documentazione Ambientale, Cascina Stella.

SERVIZIO CIVILE DIGITALE – 7 volontari “CREMONA IS DIGITAL”– Sedi: Agenzia Servizi Informagiovani, Politiche Educative, SpazioComune, Sviluppo Informatico e delle Nuove Tecnologie, Circolo Arci Arcipelago ApS.

LEVA CIVICA – 11 volontari – Sedi: CSV Cremona, Forum Provinciale del Terzo Settore di Cremona, Ufficio Europa, Centro Locale di Parità, Croce Rossa Italiana – Comitato di Cremona, Associazione CCSVI Lombardia Cremona, Agropolis Società Cooperativa Sociale, Inchiostro Società Cooperativa Sociale, Ufficio Bilancio Sociale Partecipato.

CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETA’ – 6 volontari – Sedi: Centro Fumetto Andrea Pazienza, Liceo D. Manin, Conservatorio “C. Monteverdi”, Sistema Museale Cremona Musei, Servizio Progetti e Risorse e CSV di Cremona.

© Riproduzione riservata