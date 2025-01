Blake Lively vs Justin Baldoni, spunta un video: battaglia legale continua

(Adnkronos) – Tra Blake Lively e Justin Baldoni la battaglia legale sembra inarrestabile. Da diversi mesi è in atto uno scontro tra i due attori – protagonisti del film ‘It ends with us’ – nato in seguito alle presunte molestie da parte di Baldoni nei confronti dell’attrice.

Nella denuncia presentata lo scorso 20 dicembre, Blake Lively ha accusato il regista e protagonista del film di molestie sessuali e di aver messo in atto una campagna diffamatoria nei suoi confronti aggiungendo nella nota che il comportamento di Baldoni le ha causato un “grave malessere emotivo”. In tutta risposta, il regista avrebbe citato in giudizio Blake Lively e il marito Ryan Reynolds per diffamazione, accusandoli anche di estorsione e chiedendo circa 400 milioni di dollari di risarcimento.

L’ultima mossa di Justin Baldoni, tuttavia, avrebbe peggiorato la sua posizione. Il regista ha pubblicato un video che riprende i due protagonisti del film, Justin Baldoni e Blake Lively, in un momento dietro le quinte. “Ogni fotogramma del filmato – sostiene il legale di Lively – corrobora, alla lettera, quanto descritto dalla signora Lively nel paragrafo 48 della sua denuncia”.

Secondo quanto riportato da People.com le dichiarazioni del legale di Blake Lively proseguono così: “Il video mostra il signor Baldoni che si sporge ripetutamente verso la signorina Lively, tentando di baciarla, baciandole la fronte, strofinandole il viso e la bocca contro il collo, schioccandole il labbro con il pollice, accarezzandola, dicendole quanto profuma bene e parlando con lei fuori dal suo personaggio. Ogni momento di tutto questo è stato improvvisato dal signor Baldoni senza alcuna discussione o consenso in anticipo e senza la presenza di alcun coordinatore dell’intimità”.

E ancora: “Il video mostra la signorina Lively che si allontana e chiede ripetutamente ai personaggi di parlare e basta. Ogni donna che è stata toccata in modo inappropriato sul posto di lavoro riconoscerà il disagio della signorina Lively. Riconoscerà i suoi tentativi per cercare di deviare i tocchi indesiderati. Nessuna donna dovrebbe dover prendere misure difensive per evitare di essere toccata dal proprio datore di lavoro senza il suo consenso”. “Ogni attimo – conclude il legale – di questo comportamento del signor Baldoni è stato improvvisato senza alcuna discussione o consenso preventivo, e senza la presenza di un coordinatore per le scene di intimità”.