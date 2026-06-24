Cremona Capitale della Cultura, conto alla rovescia per presentazione dossier

Cremona entra nel vivo della corsa per diventare Capitale Italiana della Cultura 2029. Una sfida che si concretizza con una prima data chiave come ha spiegato l’assessore alla Cultura Rodolfo Bona.

«Il primo luglio c’è la scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse per il Bando Capitale della Cultura 2029, come abbiamo già previsto. Abbiamo lavorato per questo appuntamento e quindi ci saremo con la manifestazione di interesse», spiega.

Un passaggio formale ma decisivo, che apre subito alla fase più operativa della candidatura. A pochi giorni di distanza, infatti, prenderà forma il percorso di costruzione del dossier.

«Il 6 e 7 luglio saranno due giornate dedicate alla coprogettazione di quello che sarà il dossier da presentare alla fine dell’estate, con le realtà associative, le fondazioni e tutti coloro che hanno già partecipato al primo incontro», prosegue Bona.

Un lavoro condiviso, che punta a coinvolgere il più possibile il tessuto cittadino, «con qualche altra aggiunta, perché questo è un momento importante», sottolinea l’assessore. In quei giorni si inizierà a entrare nel cuore della candidatura: contenuti, visione e identità.

«Dovremo arrivare, insieme a Itinerari Paralleli, alla redazione del dossier di candidatura, al titolo di questo dossier e poi alla costruzione della brand identity alla quale stiamo lavorando», aggiunge.

Un percorso che parte da solide basi culturali, già riconosciute a livello internazionale: «I filoni sono quelli naturalmente consolidati, dedicati alla musica, alla liuteria, all’arte. Questo percorso serve per mettere in moto un intero sistema che si lega alla cultura, quindi gli aspetti sociale ed economico», conclude l’assessore.

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