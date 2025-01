Al Centro Congressi Mantova Multicentre a Mantova, si è tenuto mercoledì mattina un importante convegno promosso dal Ministero delle Imprese e del made in Italy insieme a Invitalia e alla Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia. Oggetto dell’incontro sono state le linee di finanziamento a disposizione delle imprese e finanziate dal PNRR, con un focus particolare per l’impresa di genere e per le imprese innovative. A parlare è stato anche Gian Domenico Auricchio, presidente della neo Camera di Commercio a tre, che ha detto: “Il PNRR è un’occasione straordinaria, un momento decisivo per le sorti della Nazione. Il sistema camerale attraverso società di sistema ha creato delle piattaforme digitali per che le imprese in modo che possano contattare e avere risposte nel tempo più veloce possibile dalla pubblica amministrazione”. Il Presidente sottolinea come ci sia ancora gap tra gestione di un’impresa maschile al femminile: “Il divario è ancora diffuso, soprattutto in ambito retributivo” ha detto “Ma questo convegno è un passo importante”.

