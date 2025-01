La chiesa di San Bassano gremita giovedì mattina per l’ultimo saluto a Francesco Bazza, uomo molto conosciuto in città grazie alla sua lunga carriera nel mondo della musica.

È stato per lungo tempo maestro in diverse scuole elementari a Cremona e provincia, tra cui la scuola Monteverdi ma ha anche militato nel gruppo “The Music Moment”. Ha concluso la sua carriera al Cpia di Cremona, tenendo corsi di musica in carcere. A celebrare le esequie il parroco di San Bassano Don Daniele insieme a don Pierluigi Fontana di Cristo Re, quartiere in cui abitava Bazza. Lo ricordano tutti come uomo straordinario e pieno di umanità. Momenti di commozione e dolore per la famiglia in chiesa.

© Riproduzione riservata