Il Consiglio di amministrazione di Centropadane Spa si è riunito oggi per decidere la modifica dello statuto – che prevede per la società la maggioranza di capitale pubblico – in modo tale da consentire la possibilità della cessione delle quote a soggetti privati. Un atto di indirizzo, in altri termini, che sancisce la volontà di mettere sul mercato mediante procedura ad evidenza pubblica, l’intero pacchetto azionario, che include tra l’altro la partecipazione in Stradivaria, società concessionaria dell’autostrada Cremona Mantova.

Ora la palla passa agli azionisti di Centropadane, in primis i due soci maggioritari: la Provincia di Brescia e quella di Cremona. L’azionariato pubblico è inoltre composto dal Comune di Cremona e dalle Camere di Commercio delle due province. Anche Aem detiene una quota di partecipazione.

Il passo successivo sarà quello della vera e propria modifica statutaria, che compete ai singoli soci. Per quanto riguarda il Comune ci sarà quindi l’adozione di una delibera di giunta e successivamente di Consiglio Comunale. Il tutto, nell’orizzonte di arrivare ad una composizione della controversia giudiziaria dinanzi al Tar che vede contrapposte Aria (Regione Lombardia) e Stradivaria, entro la quale si è inserito ormai oltre un anno fa un fondo americano interessato ad acquisire l’intero capitale di Centropadane. Obiettivo degli enti locali cremonesi, più volte dichiarato, é porre le condizioni per arrivare alla realizzazione della Cremona – Mantova.

