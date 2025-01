Israele, ordine di evacuazione di massa a Jenin: centinaia di palestinesi lasciano le case

(Adnkronos) – Centinaia di palestinesi stanno lasciando oggi, 23 gennaio, le loro abitazioni nel campo profughi di Jenin, nel nord della Cisgiordania, dopo che le autorità israeliane hanno emesso un ”ordine di evacuazione” su larga scala. Lo ha affermato il governatore di Jenin, Kamal Abu al-Rub, all’Afp.

”Centinaia di residenti nel campo hanno iniziato ad andarsene dopo che l’esercito israeliano, attraverso altoparlanti collocati su droni e su veicoli militari, ha ordinato loro di evacuare il campo”, ha dichiarato il governatore.

Intanto, un alto funzionario delle Idf citato dal Times of Israel, fa sapere che “sono 13 i palestinesi uccisi a Jenin da quando è iniziata l’operazione ‘Muro di Ferro’. Obiettivo dell’operazione militare è neutralizzare il cosiddetto ‘Battaglione Jenin’, composto da miliziani affiliati a gruppi terroristici come Hamas e la Jihad islamica palestinese.

Sul fronte libanese Israele ha chiesto agli Stati Uniti altri 30 giorni per ritirare le sue truppe dal sud. Lo scrivono i media israeliani spiegando che questi 30 giorni si aggiungerebbero ai 60 previsti dall’accordo firmato tra Israele e Hezbollah lo scorso 27 novembre. In base a quell’accordo, i militari israeliani avrebbero dovuto consegnare alle autorità di Beirut le loro postazioni e basi in Libano entro il 27 gennaio. Israele ha però fatto notare che l’esercito libanese si sta dispiegando lentamente, ritardando così i tempi.

Citando fonti ben informate, il quotidiano Haaretz ha scritto che la Francia e gli Stati Uniti stanno discutendo la richiesta con le autorità libanesi e israeliane. La radio dell’esercito israeliano ha affermato questa mattina che l’Amministrazione Trump non sarebbe incline a concedere un’estensione della presenza delle Idf in Libano e vorrebbe il loro ritiro completo entro domenica.