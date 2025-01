Ucraina, Russia: “Italia non può partecipare a processo di pace”

(Adnkronos) –

Mosca non considera l’Italia come un possibile partecipante al processo di pace in Ucraina, data “la sua posizione anti-russa”. E’ quanto sostiene il ministero degli Esteri di Mosca, citato da Ria Novosti.

“Tenendo conto della posizione anti-russa assunta dall’Italia, non la consideriamo nemmeno come un possibile partecipante al processo di pace, tanto meno come una sorta di ‘difensore degli interessi della Russia nell’Ue’, che nelle condizioni attuali suona francamente ridicolo”, si legge sul sito del ministero degli Esteri che pubblica oggi le risposte alle domande dei media fatte al ministro Sergey Lavrov in una conferenza stampa nei giorni scorsi.

In particolare, si sottolinea che se l’Italia vuole contribuire alla soluzione del conflitto deve prima smettere di inviare armi a Kiev. “Questo porta solo ad un’escalation incontrollata del conflitto e ad un aumento del numero delle vittime, anche tra la popolazione civile”, si legge nella risposta.