Il Centro Sportivo Stradivari ha ospitato, sabato pomeriggio, la Festa dell’Atletica giovanile 2024, che ha visto la partecipazione dei giovani più promettenti delle società della Provincia di Cremona e i tecnici di riferimento del settore giovanile e agonistico.

Per ogni categoria Esordianti sono stari consegnati i riconoscimenti ai migliori 6 atleti, tenendo conto sia dei risultati che dell’impegno in una classifica che prende in considerazione i piazzamenti in 5 specialità su 7 (40hs, 50p, 600, salto in lungo, salto in alto, marcia, vortex).

Nella categoria Cadetti e Cadette, oltre alla Classifica che tiene conto delle migliori 6 prendendo in considerazione i punteggi delle tabelle in 3 diverse gare, il premio è andato a Giulia Pillitteri della Cremona Sportiva Atletica Arvedi per la 3km di marcia e ad Alessandro Beltrami, sempre Cremona Sportiva Atletica Arvedi per il risultato nei 300hs.

Per Allievi e Allieve sono state premiate le 6 allieve che hanno ottenuto i punteggi più alti in base alle tabelle di conversione e che abbiano totalizzato più di 500 punti.

In evidenza in questa categoria due atleti cremonesi che si sono piazzati nelle prime otto posizioni ai Campionati Italiani: Alice Sgarzi (Atl. Arvedi), 4^ classificata campionati italiani nei 400hs e Melissa Boldrini (Asd Interflumina) 3^ classificata campionati italiani nel disco.

Diversi i riconoscimenti infine per le categorie dei più grandi e per le distanze lunghe.

Qui l’elenco completo dei premiati

