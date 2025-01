E’ ambientata a Pittsburgh negli anni d’oro dell’industria la storia narrata nel film in programmazione questa sera alle 21, su CR1. “La valle del destino” (titolo originale: The Valley of decision), pellicola del 1946, con protagonisti Gregory Peck e Greer Garson, narra di una giovane che viene assunta come domestica per la famiglia proprietaria di un’acciaieria, nella quale il padre della giovane si era gravemente infortunato.

Onesta e volenterosa, si attira la benevolenza di tutta la famiglia, specialmente di uno dei figli, ma il padre di lei si oppone; quando entrambi i padri moriranno durante una manifestazione degli operai in sciopero, le cose cambieranno, soprattutto quando morirà anche la madre di lui.

Una storia d’amore tormentata, sullo sfondo di una dinastia di industriali che si contendono il controllo dell’azienda.

Per la sua interpretazione Greer Garson fu candidata ai Premi Oscar 1946, come pure la colonna sonora originale di Herbert Stothart.

