Da sabato 1 febbraio il pubblico potrà nuovamente accedere al percorso di visite guidate gratuite promosso dalla Pro Loco di Monticelli d’Ongina nell’impianto situato all’interno della centrale idroelettrica di Isola Serafini sul fiume Po: la Scala di Risalita dei pesci.

Inaugurato nel 2017 per salvaguardare la fauna ittica con il progetto ConFluPo che ha coinvolto numerosi enti, è il passaggio di questo tipo più grande d’Italia e fra i maggiori in Europa. È sempre rimasto operativo, ma nel 2024 non è stato più possibile accogliere il pubblico al suo interno a causa del mancato rinnovo della convenzione fra Comune, AIPo e Regione Emilia-Romagna.

Ora invece, avendo ricevuto un nuovo contributo regionale nell’ambito del bando per i progetti speciali degli enti locali, le visite guidate riprendono e sono già prenotabili sul sito web della Scala di Risalita. Al momento sono previste fino a sabato 31 maggio.

Scoprirne il funzionamento sarà particolarmente interessante per bambini e ragazzi, le nuove generazioni che i gestori del passaggio puntano a sensibilizzare sulle tematiche della tutela ambientale. Proprio le scuole erano state negli scorsi anni protagoniste di iniziative speciali con la Scala di Risalita ad esempio “Adotta lo Storione”.

