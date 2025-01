Iva Zanicchi: “Meloni può essere il proseguimento di Berlusconi”

(Adnkronos) – La premier Giorgia Meloni può essere “il proseguimento” di Silvio Berlusconi. Parola di Iva Zanicchi, intervistata da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari a ‘Un Giorno da Pecora’ su Rai Radio1.

Meloni le piace più di quanto le piacesse Berlusconi? “No, questo è impossibile – risponde la cantante, prossima ospite del festival di Sanremo per ricevere il premio alla Carriera – anche se ho una grande simpatia per Giorgia Meloni. Il Cavaliere l’ho conosciuto bene anche prima che entrasse in politica, è stata la persona più generosa che abbia mai conosciuto”.

La premier Meloni può rappresentare il ‘proseguimento’ di Berlusconi? “Sicuramente, è una donna molto capace e lo sta dimostrando. Il suo valore lo si vede nell’attacco sconsiderato che le fa la sinistra – ha concluso Zanicchi – la attacca ogni volta che può ma con lei non ha vita facile: Meloni non ha scheletri nell’armadio, è una gatta da pelare difficile”.