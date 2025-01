Sbarre del passaggio a livello alzate, semaforo spento e treno fermo a un paio di metri dalla strada. E’ successo questa mattina attorno alle 7,45 in via Malcantone, all’attraversamento ferroviario della linea Brescia-Cremona, dove gli automobilisti di passaggio si sono trovati davanti a una situazione non certo tranquillizzante. Uno di loro, vedendo le sbarre alzate, ha proseguito sui binari, salvo accorgersi della presenza del treno e ha quindi avvertito gli altri automobilisti. Si è così formato un incolonnamento, fino alla risoluzione del problema. Il treno, partito da Brescia alle 6,40, è arrivato poi in stazione a Cremona con circa 40minuti di ritardo.

A quell’ora via Malcantone è parecchio trafficata e utilizzata anche da pedoni e bambini diretti verso la scuola.

© Riproduzione riservata