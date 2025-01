Giovedì 30 gennaio, con la prima tappa del tour presso l’I.I.S “A. Stradivari”, ha preso il via l’edizione 2025 del Salone dello Studente Young, l’annuale appuntamento di informazione e orientamento organizzato dall’Informagiovani del Comune di Cremona e rivolto ai ragazzi in uscita dalle scuole secondarie di secondo grado e alle loro famiglie.

Gli studenti dell’Istituto “A. Stradivari” hanno avuto l’opportunità di visitare gli spazi espositivi allestiti da Università, Accademie e altre realtà post-diploma. Durante la visita, hanno potuto confrontarsi direttamente con i referenti, raccogliere informazioni e materiali utili, chiarire eventuali dubbi e soddisfare anche qualche curiosità. Inoltre, nel corso della mattinata, i ragazzi hanno partecipato a presentazioni nell’aula magna, durante le quali hanno ascoltato testimonianze dirette dei docenti universitari e di altre istituzioni formative. Questi interventi sono stati finalizzati ad arricchire la comprensione delle dinamiche del mondo della formazione, offrendo loro un prezioso supporto nel percorso di orientamento post-diploma.

“Il Salone dello Studente Young – spiega il sindaco Andrea Virgilio – incarna uno dei pilastri fondanti della nostra amministrazione: accompagnare i percorsi, i progetti, le professionalità e le competenze. Rientra in questa stessa visione anche tutto il lavoro prezioso che svolge l’Informagiovani, oggi più che mai essenziale per aiutare i nostri ragazzi e studenti nella scelta del loro futuro. Mi piace sottolineare che questo appuntamento non è strutturato come mero punto di incontro domanda offerta tra studenti e famiglie da un lato e docenti e istituzioni dall’altro, ma si presenta come rete di relazioni e di esperienze che possono realmente fare da ponte e da supporto a chi cerca di orientarsi e ancor più un sostegno nella condivisione di scelte e future direzioni”.

“Con questa prima tappa – commenta Maria Carmen Russo, responsabile del Servizio Informagiovani – diamo il via alla nuova edizione del Salone dello Studente Young in Tour, un appuntamento centrale per il supporto all’orientamento dei nostri giovani, un’opportunità unica di esplorare percorsi formativi, professionali e personali attraverso momenti di incontro con docenti, studenti, professionisti ed esperti, laboratori e attività in classe, consulenze personalizzate con esperti in orientamento e psicologi. Il nostro obiettivo, come sempre, è fornire strumenti concreti per affrontare con consapevolezza e determinazione le scelte per il futuro, promuovendo un dialogo costruttivo tra studenti, famiglie, scuole e territorio”.

IL TOUR NELLE SCUOLE. Nei prossimi mesi, secondo un calendario concordato in via di definizione, gli Istituti aderenti all’iniziativa avranno l’opportunità di organizzare eventi di orientamento su misura direttamente nelle proprie sedi. Questo approccio personalizzato ha l’obiettivo di soddisfare le reali esigenze degli studenti, mettendoli in contatto diretto con rappresentanti universitari e di altre realtà della formazione e del mondo del lavoro di loro interesse, migliorando così l’efficacia dell’orientamento e fornendo ai ragazzi informazioni essenziali per scelte consapevoli riguardanti il loro futuro.

La formula di base, personalizzabile per ogni Istituto, prevede:

• allestimento di spazi espositivi nei corridoi e/o nelle palestre degli Istituti ospitanti, dove i ragazzi avranno l’opportunità di interagire con docenti e studenti di Università, Accademie, ITS e altre realtà presenti, ricevere informazioni, raccogliere materiale promozionale, etc.

• presentazioni in aula durante le quali gli studenti potranno ascoltare le testimonianze di rappresentanti di varie istituzioni universitarie, della formazione post-diploma, Accademie e realtà del mondo del lavoro

• supporto degli esperti in orientamento dell’Informagiovani con una postazione per offrire agli studenti informazioni utili e la possibilità di prenotare incontri individuali e personalizzati in date successive.

Inoltre, gli studenti che parteciperanno alle tappe del Tour avranno l’opportunità di incontrare i rappresentanti della Consulta Interuniversitaria di Cremona, che condivideranno la loro esperienza di studenti universitari.

Il calendario delle prossime tappe:

• 13 febbraio – Liceo “D. Manin”

• 24 e 28 febbraio – Istituto di Istruzione Superiore “J. Torriani”

• 25 marzo – Istituto di Istruzione Superiore “G. Romani” di Casalmaggiore

Sono in fase di definizione le date delle tappe all’Istituto di Istruzione Superiore “L. Einaudi”, al Liceo “S. Anguissola” e all’Istituto di Istruzione Superiore “A. Ghisleri”. Ogni tappa del Salone Young in Tour è riservata agli studenti dell’Istituto ospitante.

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO IN CLASSE. Gli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado degli Istituti aderenti potranno partecipare ad attività di orientamento in classe a cura degli esperti in orientamento e psicologi dell’Informagiovani. Gli argomenti trattati riguardano in particolare: approfondimenti su competenze, soft skills, motivazione ed auto-efficacia, progettazione del futuro formativo e professionale; promozione dello stile assertivo e della coesione nel gruppo classe per un ambiente positivo e inclusivo; esplorazione di percorsi di studio/lavoro all’estero, servizi per l’orientamento e la partecipazione, professioni nella Pubblica Amministrazione, preparazione all’ingresso nel mondo del lavoro (costruzione del cv, colloqui, ricerca attiva del lavoro e conoscenza delle soft skills richieste), etc.

SIMULAZIONE DEI TEST DI AMMISSIONE ALL’UNIVERSITÀ. Come ogni anno, saranno organizzate dal Servizio Informagiovani del Comune di Cremona in collaborazione con Alpha Test, le simulazioni dei test di ammissione all’università. All’incontro, che si svolgerà in presenza, i partecipanti avranno la possibilità di provare i tempi, i metodi e i contenuti delle vere prove di ammissione che affronteranno nei prossimi mesi per accedere al corso di laurea prescelto.

CONSULENZE PERSONALIZZATE. Il Servizio Informagiovani offre consulenze personalizzate per la scelta formativa post-diploma e per la ricerca di lavoro. Gli esperti in orientamento dell’Informagiovani sono a disposizione dei ragazzi, su appuntamento, per colloqui gratuiti individuali in presenza (sede di via Palestro, 17) oppure online. Per prenotare l’appuntamento è possibile contattare lo sportello Informagiovani al numero 0372 407950 (lunedì, giovedì e venerdì dalle 10:00 alle 13:30, martedì dalle 12:00 alle 18:00, mercoledì dalle 10:00 alle 18:00) oppure scrivere all’indirizzo orientamento@comune.cremona.it

AREA WEB. In continuità con le scorse edizioni, è in aggiornamento constante l’area web del Salone dello Studente Young, realizzata per offrire un quadro informativo dettagliato della proposta universitaria, con un particolare focus su quella cittadina e di altre importanti università presenti nei territori limitrofi, oltre che ad approfondimenti su altri percorsi di formazione post-diploma, sul mondo del lavoro e tanto altro.

