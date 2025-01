La consigliera della Lega Jane Alquati ha presentato un’interrogazione su alcuni aspetti ancora problematici nel quartiere San Felice, sede in questi anni di importanti interventi di riqualificazione. Riguardano il manto stradale, in particolare “via San Savino, via Bissolina e via Gazzoletto che allo stato attuale presentano un notevole deterioramento dell’asfalto; Via Corte de Monaci non presenta un’illuminazione adeguata, nonostante sia molto trafficata, pertanto risulta pericolosa, anche perchè spesso percorsa a velocita sostenuta”.

“Nello stesso quartiere numerosi sono i rifiuti abbandonati, che tendono ad aumentare soprattutto nel weekend, a causa di frequenti abbandoni dei sacchetti e contenitori del fast food presente nel quartiere.

“In via Corte de’ Monaci frequente è il transito di mezzi pesanti a velocità elevate e di mezzi agricoli che rilasciano residui con conseguente pericolo per i guidatori a causa dell’asfalto scivoloso; spesso ii riposo di alcuni cittadini residenti è disturbato dal vicino locale notturno a causa della musica riprodotta ad alto volume fino a notte inoltrata”.

L’interrogazione chiede interventi urgenti per risolvere i problemi evidenziati da diversi residenti.

© Riproduzione riservata