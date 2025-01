A partire da lunedì 3 febbraio 2025 i servizi della Casa di Comunità di Cremona (Punto Unico di Accesso, Infermieri di Famiglia, Servizi per la domiciliarità, Servizi per la continuità assistenziale e Ufficio di protezione giuridica) sono accessibili solo da Via Belgiardino, 6.

Il cantiere per i lavori di riqualificazione della palazzina impedirà temporaneamente l’ingresso da via San Sebastiano.

