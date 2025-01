Si moltiplicano le manifestazioni di cordoglio per la tragica morte di Elisa Marchesini, uccisa da un autobus che l’ha travolta. Molti i messaggi che in queste ore sono apparsi sui social network e sul gruppo Facebook “Non sei Cremonese se…”, dove non è mancata qualche polemica rispetto alla sicurezza di quel tratto di strada.

Molti anche i genitori di altri studenti delle scuole superiori cittadine, che hanno provato a immedesimarsi nella famiglia della giovane, manifestando solidarietà per il dramma che ora sta passando. Tutti si stringono intorno al loro dolore. Elisa lascia una famiglia molto unita: il padre, la madre e tre fratelli.

Il locale cittadino Music Factory ha annunciato che in segno di cordoglio, questa sera (venerdì 31 gennaio) resterà chiuso, e si unisce “al dolore della famiglia, dei parenti ed amici”.

Il funerale verrà celebrato nella chiesa parrocchiale del quartiere Zaist, parrocchia di residenza della vittima, lunedì 3 febbraio alle ore 11. lb

