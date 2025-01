Sulla vicenda della giovane cremonese Elisa Marchesini, investita in via Dante, venerdì mattina, mentre stava andando a scuola, interviene anche il sindaco di Cremona Andrea Virgilio: “Siamo profondamente addolorati per la tragedia avvenuta questa mattina. Esprimiamo il nostro più sentito cordoglio ai genitori di Elisa, ai familiari, agli amici e compagni di scuola e a tutti coloro che stanno vivendo questo dolore. Come Amministrazione ci siamo impegnati da subito nell’offrire piena collaborazione per accertare la dinamica di quanto accaduto. La nostra polizia locale, insieme ai vigili del fuoco, è al lavoro per i tutti i rilievi e gli accertamenti e per dare il necessario supporto alla famiglia” dice il primo cittadino in una nota stampa.

“In questi momenti così difficili, il massimo e doveroso rispetto va a chi sta soffrendo. Ringrazio di cuore i sanitari e tutti coloro che, sin dalle prime ore, sono intervenuti per prestare soccorso in una situazione umanamente, e professionalmente, così drammatica”.

