Fanno esplodere il Bancomat della Cassa Padana di via Roma a Cella Dati, poi fuggono senza bottino all’arrivo delle forze dell’ordine.

È quanto accaduto nella notte tra venerdì e sabato, intorno alle 2:20, lungo la strada principale del comune cremonese, adiacente al municipio, destando e preoccupando i residenti della zona vicina all’esplosione.

Un manipolo di malviventi ha tentato il colpo grosso, provocando una forte deflagrazione che ha mandato in frantumi lo sportello e provocato ingenti danni.

L’esplosione non ha però avuto l’effetto sperato dai ladri: la cassa non è stata aperta e i contanti non sono stati rubati, complice anche il tempestivo arrivo delle forze dell’ordine che ha impedito ai ladri di scardinare il contenuto del Bancomat.

Per ricostruire l’accaduto e per i rilievi sono intervenuti i Carabinieri di Sospiro. Verifiche fatte anche rispetto all’immobile vista la violenza dell’esplosione: alcuni elementi del Bancomat sono finiti a diversi metri di distanza dallo sportello della Cassa Padana.

© Riproduzione riservata