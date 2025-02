L’Assemblea Generale Fillea Cgil di Cremona ha eletto il suo nuovo Segretario Generale. Radu Catalin, 43 anni, sposato e con tre figlie, è stato eletto con il 80% di voti favorevoli. In Romania si è diplomato al liceo scientifico. In Italia dal 2000 ha lavorato in varie aziende edili della provincia di Milano come addetto a montaggio e smontaggio ponteggi.

Grazie all’impegno ha avuto l’opportunità di crescere professionalmente, assumendo ruoli di maggiore responsabilità come caposquadra e capocantiere, sviluppando competenze nella gestione dei cantieri e nel coordinamento delle squadre di lavoro.

Nel 2007 ha fatto una prima breve esperienza nel sindacato. L’anno successivo ha assunto il ruolo di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (Rlst) presso l’associazione Asle-Rlst Milano.

Nel 2011 è rientrato al sindacato, in Fillea, in un periodo particolarmente critico, caratterizzato dalla crisi economica globale del 2008 e dalle sue drammatiche conseguenze sul tessuto produttivo. Nel 2017 è stato eletto in segreteria della Fillea-CGIL Brianza con deleghe su politiche per i migranti, edilizia e fondi previdenziali.

Per diversi anni ha seguito il grande cantiere dell’Ospedale San Gerardo di Monza. Ha gestito l’elezione della Rsu in aziende come Cleaf e Brianza Tende ottenendo ottimi risultati per la Fillea. Ha organizzato lo sciopero del 2022 alla Cleaf SpA, un evento che ha visto una partecipazione straordinaria e ha rappresentato un esempio concreto del potere della solidarietà e della determinazione collettiva nel far valere i diritti dei lavoratori.

“Non ci accontenteremo di preservare i diritti conquistati: guarderemo avanti con coraggio, innovazione e determinazione, affrontando le sfide di oggi e preparandoci per quelle di domani” ha dichiarato il neoeletto Segretario. “In un contesto in rapida evoluzione, la nostra organizzazione deve rinnovarsi, adattarsi e rispondere con prontezza, senza mai perdere di vista i valori fondamentali che ci guidano: giustizia sociale, solidarietà, uguaglianza e inclusività”.

Radu Catalin a nome dell’intera Assemblea Generale ha ringraziato Roberto Rocchi per il lavoro svolto in questi anni. Al ringraziamento si sono associati i centri regolatori sottolineando l’importante contributo dato da Roberto nel periodo del suo mandato anche per il rinnovamento della struttura.

Ai lavori erano presenti Katiuscia Calabretta Segretaria Generale Fillea Lombardia e Elena Curci, Segretaria Generale della Camera del Lavoro di Cremona. “A Radu Catalin e alla sua segreteria la Fillea Lombardia e la Camera del Lavoro di Cremona augurano un proficuo lavoro per i prossimi anni per rafforzare la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro e per implementare l’adesione alla Cgil” commentano dal sindacato.

