“Siamo chiusi in un dolore senza fine. Ma vogliamo ringraziare tutti per il calore umano che ci stanno esprimendo e che ci è di grande conforto in questa tragedia che ci ha colpito”. Così Paolo Marchesini, il padre di Elisa, morta travolta da un autobus venerdì mattina in via Dante. Sono le prime parole della famiglia così tragicamente colpita negli affetti.

La camera ardente per la quindicenne Elisa sarà allestita a partire da domani domenica 2 febbraio presso l’Ospedale Maggiore di Cremona e resterà aperta dalle ore 8 alle 18. I funerali, come noto, si terranno nella ciesa di San Francesco al quartiere Zaist lunedi 3 alle ore 11.

