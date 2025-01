La procura di Cremona, nella persona del sostituto procuratore Chiara Treballi, una volta ricevuti gli atti, aprirà un fascicolo di indagine sulla tragica morte della studentessa 15enne Elisa Marchesini, la giovanissima cremonese investita e uccisa questa mattina in via Dante da un autobus extraurbano carico di studenti. L’ipotesi di reato, per l’autista, 55enne di Pontevico, ancora sotto shock per l’accaduto, sarà quella di omicidio stradale colposo. L’uomo ha dichiarato di non essersi accorto della presenza di Elisa che stava attraversando la strada per andare a scuola, e l’impatto è stato inevitabile e violentissimo.

L’autopsia sul corpo della vittima non sarà effettuata. Come ha spiegato il procuratore della Repubblica di Cremona Silvio Bonfigli, l’esatta dinamica sarà presto svelata dalla visione delle immagini di videosorveglianza della via, grazie alle quali si appurerà se il semaforo era rosso o verde nel momento in cui Elisa, che stava andando a scuola, ha attraversato la strada, così come si capirà se ci fosse stato il tempo o meno, per l’autista del bus, di frenare.

Sarà anche disposta una consulenza cinematica per accertare la dinamica dell’investimento e appurare

Fondamentali, per il procuratore, saranno anche le testimonianze, soprattutto quella di un ragazzino che era a bordo del mezzo che sembra abbia assistito alla scena. Dei rilievi dell’incidente si sono occupati gli agenti della polizia locale di Cremona che tra oggi e domani trasmetteranno gli atti alla procura.

Sara Pizzorni

