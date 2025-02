La storia di Pierdante Piccioni, medico cremonese che perse la memoria dopo un incidente stradale e ispirò la serie televisiva Doc – nelle tue mani con Luca Argentero, appassiona anche gli Stati Uniti. Da un paio d’anni ormai aspettavamo lo sbarco negli USA dell’adattamento di questo prodotto RAI campione d’ascolti: ebbene, il remake in salsa americana (che in realtà ha per protagonista un medico donna, interpretata dalla star di House of Cards Molly Brown) sta spopolando.

Arrivato su Fox il 7 gennaio è stato visto negli Stati Uniti da 2,2 milioni di spettatori nel giorno del debutto, e – come riporta il sito specializzato Deadline – negli undici giorni successivi è cresciuto fino a coprire una platea da 15,6 milioni di visualizzazioni, con un incremento del 609%. Per il pubblico a stelle e strisce si tratta del debutto più forte per un prodotto Fox dal gennaio 2020.

Per quanto riguarda invece la versione italiana con Argentero, si attendono notizie sulla quarta stagione, che dovrebbe arrivare nel 2026.

Quella di Pierdante Piccioni, oggi anche scrittore, è una storia davvero incredibile: a causa di un incidente stradale avvenuto nel 2013, Piccioni – già primario del Pronto Soccorso di Codogno – si risvegliò dal coma senza ricordare gli ultimi dodici anni della sua vita: dalla sua esperienza, inizialmente raccontata in un libro dal titolo “Meno dodici”, è tratto uno dei medical-drama di maggior successo nella storia della tv italiana: oggi questo successo conquista anche il pubblico oltre oceano.

Giovanni Rossi

